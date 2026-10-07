Nueva techumbre beneficia a mil 300 estudiantes en Saltillo

La obra responde a una petición planteada por la comunidad estudiantil y forma parte de las acciones de mejoramiento de espacios educativos en Saltillo

En la Secundaria Heroico Colegio Militar, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, fue entregada una nueva techumbre que también beneficiará a los estudiantes de la Secundaria Jesús Alfonso Arreola Pérez, del turno vespertino.

La obra permitirá que los alumnos cuenten con un espacio adecuado para realizar sus actividades bajo protección de las condiciones climáticas.

Techumbre beneficiará a más de mil 300 estudiantes en Saltillo

Con esta infraestructura se beneficiará a más de mil 300 estudiantes, quienes podrán desarrollar actividades deportivas, culturales y cívicas sin estar expuestos directamente al sol o la lluvia.

La obra responde a una petición planteada por la comunidad estudiantil y forma parte de las acciones de mejoramiento de espacios educativos en Saltillo.