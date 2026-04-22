Nueva sede acerca servicios a pensionados en Saltillo

Aguilar destacó que la renovación del inmueble fue posible gracias al respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, en coordinación con la Dipre

El titular de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación en Coahuila, Hosvaldo Aguilar, informó que la dependencia ya cuenta con una nueva sede en la zona centro de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a asesorías para las y los pensionados. Con este cambio, las personas ya no tendrán que trasladarse hasta el área de los campos deportivos de la Sección 38 para recibir atención.

El funcionario detalló que las nuevas oficinas se encuentran ubicadas en la calle Nicolás Bravo número 383 , en lo que anteriormente era el edificio de la Sección 38. Este espacio fue rehabilitado recientemente, lo que permite ofrecer un entorno más adecuado y accesible para quienes acuden a resolver dudas relacionadas con sus pensiones.

Aguilar destacó que la renovación del inmueble fue posible gracias al respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, en coordinación con la Dipre. Subrayó que esta mejora representa un avance importante para brindar un servicio más cercano y eficiente a la comunidad de pensionados en Saltillo.