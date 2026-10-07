Nueva riña en bar Chachos genera preocupación en Saltillo

El incidente se suma a otros altercados ocurridos recientemente en diferentes bares de la ciudad, situación que ha generado inquietud entre ciudadanos

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Una nueva riña ocurrida en el bar Chachos volvió a poner atención sobre los conflictos que se han registrado en distintos establecimientos nocturnos de Saltillo.

El incidente se suma a otros altercados ocurridos recientemente en diferentes bares de la ciudad, situación que ha generado inquietud entre ciudadanos que consideran necesario reforzar las medidas de seguridad y prevención en estos lugares.

Chachos es además un establecimiento conocido por diversos episodios que han trascendido públicamente.

El establecimiento tiene antecedentes de notoriedad pública

En años anteriores, el lugar cobró notoriedad luego de que se difundiera un video en el que aparecía el entonces obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, acompañado por Jackie Campbell y otras personas vinculadas con la Iglesia católica local, mientras convivían y consumían bebidas en el establecimiento.

Ciudadanos piden reforzar la prevención en bares

Ante la repetición de riñas en distintos bares, ciudadanos plantean la necesidad de que las autoridades revisen las condiciones de seguridad de estos negocios y den seguimiento a aquellos donde existan antecedentes de enfrentamientos.

El llamado es a privilegiar la prevención y aplicar, cuando corresponda, las sanciones previstas, antes de que alguno de estos episodios termine con consecuencias de mayor gravedad.