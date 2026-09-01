Nueva obra de CFE fortalece suministro eléctrico en Saltillo

De acuerdo con la empresa, la nueva infraestructura beneficiará a más de 30 mil 160 usuarios de los sectores doméstico e industrial

La Comisión Federal de Electricidad puso en operación una nueva subestación en Saltillo con una inversión de 90 millones de pesos, infraestructura que permitirá ampliar la capacidad de suministro eléctrico en una zona con crecimiento industrial y habitacional.

La obra corresponde a la subestación Parque Industrial Angostura banco 1, cuya construcción tomó 12 meses y comenzó a operar el 30 de agosto de 2026.

Con su entrada en servicio se incorporan 40 MVA al Sistema Eléctrico de Distribución, con lo que la CFE busca responder al incremento de la demanda de energía en el área.

Nueva subestación beneficiará a más de 30 mil usuarios

De acuerdo con la empresa, la nueva infraestructura beneficiará a más de 30 mil 160 usuarios de los sectores doméstico e industrial.

La capacidad adicional también pretende reducir presiones sobre la red existente y dar mayor margen de operación ante el crecimiento de la actividad productiva en la zona.

Buscan mejorar la continuidad del servicio eléctrico

La CFE señaló que la subestación permitirá mejorar la continuidad y calidad del servicio, además de respaldar nuevas necesidades de consumo eléctrico derivadas del desarrollo económico de Saltillo.

La inversión forma parte de los trabajos de modernización y ampliación de infraestructura eléctrica que la empresa realiza para fortalecer la red de distribución.