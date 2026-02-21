Nueva ley en Coahuila contempla Subfiscalía de Narcóticos

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, presentará ante el Congreso Local el proyecto de la nueva Ley Orgánica

En un plazo menor a 15 días, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, presentará ante el Congreso Local el proyecto de la nueva Ley Orgánica para la Fiscalía de Coahuila. Esta reforma busca modernizar la estructura operativa de la institución para adaptarla al modelo nacional de seguridad y mejorar el rendimiento en la procuración de justicia.

Uno de los puntos más destacados de esta propuesta es la elevación de rango del área de narcóticos, la cual se transformará en una Subfiscalía Especializada en Atención a Delitos de Narcóticos. El Fiscal señaló que esta reestructuración contempla la creación de unidades específicas que permitirán una atención más eficiente y especializada en delitos de alto impacto.

"En unos días más se presenta el proyecto de ley orgánica, una de las mejores leyes en el país. Contempla unidades para adaptarnos al modelo nacional de seguridad y procuración de justicia", afirmó Fernández Montañez en entrevista.

La implementación de esta ley también traerá consigo una serie de enroques y nuevos nombramientos dentro de la corporación. El titular de la Fiscalía informó que ya se está invitando a exdelegados con experiencia para integrarse a estas nuevas unidades, citando como ejemplo al licenciado Everardo Lazo Chapa (anteriormente delegado en la Región Sureste), quien se sumará a los nuevos proyectos operativos.

Con esta nueva normativa, la Fiscalía de Coahuila pretende posicionarse como un referente nacional en innovación jurídica y efectividad en el combate al crimen organizado y el narcomenudeo.