Nueva inversión industrial supera 180 mdp en Ramos Arizpe

La compañía, que inició operaciones en este municipio en 2014, amplió su capacidad para atender procesos vinculados principalmente con la industria automotriz

Una nueva inversión industrial superior a 180 millones de pesos y la generación de más de 350 empleos se concretó en Ramos Arizpe con la inauguración de nuevas instalaciones de la empresa QSMX.

La compañía, que inició operaciones en este municipio en 2014, amplió su capacidad para atender procesos vinculados principalmente con la industria automotriz, además de manufactura, fabricación de componentes y estructuras metálicas, logística, inspección especializada, control de calidad y soporte a operaciones en planta.

QSMX amplía operaciones en Ramos Arizpe

Durante la inauguración participaron el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; el secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez; el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, así como directivos de la empresa y representantes del sector industrial.

Gutiérrez Merino destacó que la ampliación representa la permanencia y crecimiento de una compañía que nació en Ramos Arizpe y posteriormente extendió sus operaciones hacia otras regiones de México y Estados Unidos.

El alcalde señaló que factores como la disponibilidad de trabajadores especializados, la estabilidad laboral, seguridad, infraestructura y conectividad continúan siendo determinantes para que nuevas empresas decidan instalarse o ampliar operaciones en el municipio.

“Tenemos gente preparada, trabajadores con experiencia y una cultura industrial que se ha construido durante muchos años. Eso representa confianza para las empresas que ya están aquí y también para quienes analizan a Ramos Arizpe como destino de nuevas inversiones”, expresó.

Empresa mantiene operaciones en México y Estados Unidos

Por su parte, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, destacó el crecimiento de la empresa desde el inicio de sus operaciones y señaló que el Gobierno del Estado mantiene el acompañamiento a los proyectos que generan inversión y fuentes de trabajo.

De acuerdo con Roberto Espinosa Castañeda y Lorena Díaz Celestino, fundador y directora de QSMX, respectivamente, la compañía ha diversificado sus servicios desde su creación y actualmente mantiene operaciones en diferentes regiones de México y Estados Unidos.

La inauguración se suma a los proyectos de expansión industrial previstos para Ramos Arizpe durante 2026, en un contexto en el que el municipio busca mantener la llegada de nuevas inversiones y fortalecer la generación de empleo.