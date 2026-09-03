Nueva Ciudad Judicial opera casi al 60 por ciento de su capacidad

Los juzgados laborales y mercantiles concentran una plantilla cercana a los 300 trabajadores y tan solo en materia mercantil se atienden 700 asuntos diarios

La Nueva Ciudad Judicial de Coahuila opera actualmente cerca del 60 por ciento de su capacidad, con la presencia de los juzgados laborales y mercantiles, además de servicios de defensoría jurídica y sistemas tecnológicos que buscan agilizar los procesos.

Durante un recorrido por las instalaciones, el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, explicó que el acceso al inmueble es controlado, lo que permite llevar un registro preciso de las personas que ingresan, así como de las atenciones y diligencias que se realizan diariamente.

Destacó que el complejo cuenta también con un moderno sistema de programación mediante el cual los visitantes pueden consultar en tiempo real el desarrollo de las audiencias y recibir alertas cuando deben acudir a algún trámite.

Actualmente, los juzgados laborales y mercantiles concentran una plantilla cercana a los 300 trabajadores y tan solo en materia mercantil se atienden alrededor de 700 asuntos diariamente en Saltillo.

Mery Ayup resaltó además los avances en la implementación de los juicios orales, así como las ventajas que representa la tecnología para jueces y las partes involucradas, ya que cada sala cuenta con sistemas de videograbación que registran en tiempo real el desarrollo de las audiencias.

El magistrado señaló que la digitalización también ha permitido agilizar los trámites y establecer métricas para evaluar las actividades que se realizan diariamente, herramientas que permiten medir la productividad y mejorar el desempeño de los servidores públicos.

Finalmente, informó que dentro de la Ciudad Judicial también opera la Defensoría Jurídica, que cuenta con 44 espacios para brindar asesoría gratuita a los usuarios, incluso cuando no existe un juicio en curso.