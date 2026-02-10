Notificarán a más de 300 mil ciudadanos para integrar casillas

El personal del INE explicará a la ciudadanía en qué consiste la elección y las responsabilidades de las Mesas Directivas de Casilla

Un total de 324,020 ciudadanas y ciudadanos serán visitados en sus domicilios para ser invitados a participar como funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, como parte de la Primera Etapa de Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local 2025–2026, informó el Instituto Nacional Electoral en Coahuila.

INE inicia notificaciones tras primera insaculación

La notificación inició este lunes tras la primera insaculación, realizada conforme a los criterios aprobados por el Consejo General del INE, que seleccionó al 13 por ciento de la Lista Nominal de Electores en cada sección electoral del estado. El procedimiento tomó como base a la ciudadanía nacida en los meses de julio y agosto, cuyo primer apellido inicia con la letra “D”.

Lista Nominal en Coahuila supera los 2 millones de electores

De acuerdo con el organismo electoral, la Lista Nominal de Electores de Coahuila está integrada por 2,458,944 personas, con corte al 15 de enero de 2026. A partir de esta base se definió el universo de personas que serán visitadas por las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), quienes entregarán la carta-notificación y verificarán que las personas seleccionadas cumplan con los requisitos legales para desempeñar el cargo.

Capacitación se desarrollará entre febrero y marzo

Durante esta primera etapa, que se desarrollará entre febrero y marzo, el personal del INE explicará a la ciudadanía en qué consiste la elección, las responsabilidades de las Mesas Directivas de Casilla y la importancia de su participación. Posteriormente, quienes acepten y cumplan con los requisitos pasarán a una segunda etapa de capacitación, en la que se les instruirá sobre las funciones que deberán realizar el día de la Jornada Electoral del 7 de junio.

Desplegarán cerca de mil capacitadores en todo el estado

El INE informó que para esta labor se desplegará un contingente cercano a mil personas, entre Supervisores Electorales y CAE, quienes recorrerán la totalidad del territorio estatal. Cada supervisor coordina equipos de capacitadores que atienden, en promedio, cinco casillas por persona.

Participación ciudadana es voluntaria

Las autoridades electorales señalaron que la respuesta ciudadana es variable: mientras algunas personas manifiestan de inmediato su disposición a participar, otras exponen impedimentos laborales, personales o de salud. En todos los casos, precisaron, la participación es voluntaria, por lo que se respeta la decisión final de cada ciudadano.

INE llama a recibir a capacitadores electorales

Finalmente, el INE reiteró el llamado a la población para recibir a las y los capacitadores, abrir la puerta a la notificación y considerar participar como autoridad electoral, al subrayar que las Mesas Directivas de Casilla son fundamentales para garantizar la legalidad, certeza y transparencia de la elección local.