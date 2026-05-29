Normalizan suministro de agua en el suroriente de Saltillo

Personal del Municipio, la CFE y Aguas de Saltillo trabajó de manera conjunta en la reparación y reactivación de los sistemas afectados por las lluvias

El servicio de agua potable quedó completamente restablecido en las 24 colonias del suroriente de Saltillo que registraron afectaciones esta semana, luego de que fallas en el suministro eléctrico provocaran la suspensión temporal de varios equipos de bombeo, informó el Gobierno Municipal.

Las autoridades señalaron que las complicaciones se originaron tras la intensa tormenta y lluvia registrada durante la madrugada del martes, fenómeno que ocasionó la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

Esta situación impactó el funcionamiento de pozos y sistemas de distribución que abastecen a distintos sectores de la ciudad.

Para solucionar el problema, personal del Municipio, la CFE y Aguas de Saltillo trabajó de manera conjunta en la reparación y reactivación de los sistemas afectados.

Una vez concluidas las maniobras técnicas, se recuperó la operación de los pozos de captación de Zapalinamé y el suministro volvió a la normalidad en colonias como Arcos de Belén, Agua Azul, La Condesa, Lomas Verdes, Miguel Hidalgo y Lomas de Lourdes, entre otras.

Las autoridades indicaron que continúan los monitoreos para atender reportes relacionados con presión y abasto en las zonas altas.