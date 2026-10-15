Normal Dora Madero celebra 67 años de trayectoria educativa

La Escuela Normal Oficial Dora Madero cerró los festejos por su 67 aniversario con música y convivencia, reafirmando su legado en la formación de docentes

Con música y un ambiente de orgullo por su trayectoria educativa, la Escuela Normal Oficial “Dora Madero” puso fin a las actividades organizadas para conmemorar su 67 aniversario, una fecha que reunió a integrantes de la comunidad escolar para recordar el legado de esta institución en la formación de docentes.

La ceremonia de clausura marcó el cierre de una serie de eventos con los que estudiantes, maestros, directivos y personal educativo celebraron más de seis décadas de trabajo académico y contribución a la educación en Parras de la Fuente.

Uno de los momentos destacados fue la participación de la rondalla de la propia escuela, cuyos integrantes ofrecieron una presentación musical que aportó un toque especial a la ceremonia y permitió concluir los festejos en un ambiente de convivencia y emotividad.

A lo largo de su historia, la Normal Oficial “Dora Madero” ha sido parte importante de la preparación de nuevas generaciones de profesionales de la enseñanza, manteniendo una presencia significativa en el ámbito educativo de la región.

Con la conclusión de estos festejos, la comunidad normalista celebró un año más de trayectoria y reafirmó el valor de continuar impulsando la formación académica, la vocación docente y los principios que distinguen a la institución.