Nombran nueva tesorera en el Congreso de Coahuila

Por: Irene Zapata 11 Noviembre 2025, 15:18

Tayra Salcido es contadora pública egresada de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila y tiene 25 años de carrera

Este martes, durante la sesión del Congreso, se nombró oficialmente a la contadora Tayra Patricia Salcido Chávez como nueva tesorera del Palacio Legislativo de Coahuila. En un encuentro con medios de comunicación, Salcido Chávez expresó su satisfacción y entusiasmo por asumir esta nueva encomienda. “Tengo más de 20 años trabajando en puestos administrativos financieros y es un nuevo reto. Vamos a trabajar en todas las áreas del Congreso para optimizar las mejoras”, señaló la nueva tesorera. Tayra Patricia Salcido Chávez es contadora pública egresada de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. A lo largo de sus 25 años de experiencia profesional, ha ocupado diversos cargos en dependencias estatales. Experiencia Laboral de la Nueva Tesorera: •⁠ ⁠Coordinadora Administrativa en la Subsecretaría de Atención Ciudadana (2024 - presente).

•⁠ ⁠Directora Financiera de Programas Federales en la Secretaría de Educación (2017 - 2024).

•⁠ ⁠Coordinadora Administrativa en la Secretaría de las Mujeres (2014 - 2017).

•⁠ ⁠Subdirectora de Conciliaciones Bancarias y Asistente de Contabilidad en la Secretaría de Finanzas (2002 - 2014).

•⁠ ⁠Asistente del Director de Compras y Materiales en la Secretaría de Educación (1996 - 2001).