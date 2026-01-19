Niños saltillenses disfrutan de juego de leyendas en Nuevo León

El menor vivió el ambiente del estadio como un aficionado, compartiendo la emoción del partido con sus amigos y entrenadores

Mario, un niño saltillense de 12 años, vivió uno de los momentos más significativos de su vida al asistir, junto a su mamá y compañeros de la Academia Jaguares, al Juego de Leyendas 2026 en el Estadio BBVA, en Monterrey.

Invitación que reunió a familias de Saltillo

La visita formó parte de una comitiva de 160 personas integrada por niñas, niños y familias de distintos sectores de Saltillo, quienes fueron invitados por el alcalde Javier Díaz. El objetivo fue acercar a la comunidad al deporte de alto nivel y fortalecer la convivencia familiar.

Formación deportiva y experiencia en el estadio

Mario forma parte desde hace cinco años de la Academia Jaguares, donde ha desarrollado disciplina, valores y control emocional. Durante el encuentro, siguió atento cada jugada y celebró junto a sus compañeros al ver en la cancha a figuras internacionales como Cafú, Puyol y otras leyendas del fútbol mundial.

El menor vivió el ambiente del estadio como un aficionado, compartiendo la emoción del partido con sus amigos y entrenadores.

Importancia del impulso al deporte

La experiencia también fue relevante para su mamá, María del Socorro, quien señaló la importancia de promover actividades deportivas que fomenten la sana convivencia familiar y mantengan a la niñez activa.

Indicó que iniciativas impulsadas por el alcalde Javier Díaz contribuyen a acercar el deporte a la comunidad y a motivar a los jóvenes a esforzarse, trazarse metas y construir un mejor futuro mediante la constancia.