Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Niños saltillenses disfrutan de juego de leyendas en Nuevo León

Por: Irene Zapata

18 Enero 2026, 16:45

Compartir

El menor vivió el ambiente del estadio como un aficionado, compartiendo la emoción del partido con sus amigos y entrenadores

Niños saltillenses disfrutan de juego de leyendas en Nuevo León

Mario, un niño saltillense de 12 años, vivió uno de los momentos más significativos de su vida al asistir, junto a su mamá y compañeros de la Academia Jaguares, al Juego de Leyendas 2026 en el Estadio BBVA, en Monterrey.

Invitación que reunió a familias de Saltillo

La visita formó parte de una comitiva de 160 personas integrada por niñas, niños y familias de distintos sectores de Saltillo, quienes fueron invitados por el alcalde Javier Díaz. El objetivo fue acercar a la comunidad al deporte de alto nivel y fortalecer la convivencia familiar.

WhatsApp Image 2026-01-18 at 3.45.28 PM.jpeg

Formación deportiva y experiencia en el estadio

Mario forma parte desde hace cinco años de la Academia Jaguares, donde ha desarrollado disciplina, valores y control emocional. Durante el encuentro, siguió atento cada jugada y celebró junto a sus compañeros al ver en la cancha a figuras internacionales como Cafú, Puyol y otras leyendas del fútbol mundial.

El menor vivió el ambiente del estadio como un aficionado, compartiendo la emoción del partido con sus amigos y entrenadores.

WhatsApp Image 2026-01-18 at 3.45.28 PM (1).jpeg

Importancia del impulso al deporte

La experiencia también fue relevante para su mamá, María del Socorro, quien señaló la importancia de promover actividades deportivas que fomenten la sana convivencia familiar y mantengan a la niñez activa.

Indicó que iniciativas impulsadas por el alcalde Javier Díaz contribuyen a acercar el deporte a la comunidad y a motivar a los jóvenes a esforzarse, trazarse metas y construir un mejor futuro mediante la constancia.

WhatsApp Image 2026-01-18 at 3.45.27 PM.jpeg

Comentarios