Niños reciben apoyo escolar tras reportaje en Info 7 Coahuila

Info7 Coahuila visibilizó la falta de útiles escolares de niños para regresar a clases y logró apoyo inmediato tras difundir la situación

Gracias a la difusión del caso en Info 7 Coahuila, la historia de los nietos de doña Meche conmovió a la comunidad. Hace unos días, se dio a conocer la difícil situación que enfrentaban los menores para regresar a clases, pues lo harían con mochilas viejas y sin los útiles escolares necesarios. Ante esto, el medio televisivo no solo visibilizó el problema, sino que también se comprometió a buscar apoyo, logrando una respuesta inmediata.

Fue la mañana del sábado cuando el regidor de Saltillo y dirigente del PRI en la capital coahuilense, Eduardo Medrano, acudió personalmente al domicilio de doña Meche para entregar un significativo apoyo escolar. El funcionario señaló que esta ayuda es una forma de brindar herramientas que permitan a los niños construir un futuro distinto y con mejores oportunidades educativas.

Doña Meche, visiblemente emocionada, agradeció el gesto y expresó su alivio al saber que sus nietos podrán regresar a clases con mochilas nuevas, zapatos y todos los útiles que antes no podían costear. Este caso demuestra cómo la colaboración entre medios de comunicación, autoridades y ciudadanía puede transformar vidas.