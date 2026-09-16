Niños de Coahuila festejan el Grito de Independencia

Las kermeses y actividades escolares también reunieron a padres y familiares, quienes acompañaron con entusiasmo a los menores durante estas festividades

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Previo a las ceremonias oficiales del Grito de Independencia que se realizarán en los distintos municipios de Coahuila, niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria comenzaron a celebrar las fiestas patrias en sus escuelas.

Con atuendos tradicionales, música y actividades mexicanas, los estudiantes participaron en representaciones que les permiten acercarse desde temprana edad a uno de los episodios más importantes de la historia de México.

Estudiantes conocen el significado de la Independencia

En el caso de los pequeños de jardín de niños, la celebración se convirtió en una oportunidad para conocer, de manera sencilla y divertida, el significado del Grito de Independencia y algunos de los personajes que forman parte de la historia nacional.

Las kermeses y actividades escolares también reunieron a padres y familiares, quienes acompañaron con entusiasmo a los menores durante estas festividades.

Familias mantienen vivas las tradiciones mexicanas

Para muchas familias, estas celebraciones representan además un recuerdo de su propia infancia, cuando acudían a las kermeses acompañados por sus padres y abuelos.

Ahora son ellos quienes llevan a sus hijos y nietos a disfrutar de estas tradiciones, contribuyendo a que las nuevas generaciones conozcan la historia de México y mantengan vivas las costumbres que forman parte de la identidad nacional.