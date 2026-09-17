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Niño de seis años pierde la vida en festival escolar en Parras

Por: Antonio Herrera

16 Septiembre 2026, 17:25

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De acuerdo con los primeros reportes, Isaac padecía una enfermedad crónica del corazón, situación que habría derivado en la emergencia médica

Niño de seis años pierde la vida en festival escolar en Parras

Isaac, de apenas seis años, acudió la mañana del 15 de septiembre a su escuela en el ejido Tizoc, municipio de Parras, para participar en el festival de fiestas patrias.

Sus padres lo despidieron vestido con una camisa alusiva a México y short, sin imaginar que durante la celebración una emergencia médica terminaría por complicar el padecimiento que enfrentaba.

Cerca de las 10:00 horas, el pequeño se desvaneció repentinamente mientras se encontraba en el plantel, provocando momentos de angustia entre maestros y compañeros.

Su maestra acudió de inmediato para brindarle los primeros auxilios y solicitó apoyo, además de avisar a sus familiares; sin embargo, el menor ya no reaccionó.

De acuerdo con los primeros reportes, Isaac padecía una enfermedad crónica del corazón, situación que habría derivado en la emergencia médica.

La celebración, que debía ser un momento de alegría por las fiestas patrias, terminó en tragedia para la comunidad escolar, que quedó consternada por la muerte del pequeño.

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