Niñas y niños presentan propuestas en el Congreso de Coahuila

Durante el encuentro, las y los pequeños legisladores conocieron de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo y tuvieron la oportunidad de ocupar la tribuna

El Congreso del Estado abrió sus puertas a las nuevas generaciones con la celebración del Parlamento Infantil Coahuila 2026, jornada en la que niñas y niños rindieron protesta como integrantes de este ejercicio democrático, diseñado para fomentar su participación en los asuntos públicos y fortalecer su formación cívica.

Niñas y niños llevan sus propuestas a la tribuna

Durante el encuentro, las y los pequeños legisladores conocieron de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo y tuvieron la oportunidad de ocupar la tribuna para expresar sus inquietudes, compartir ideas y presentar propuestas relacionadas con su entorno y el futuro de Coahuila.

Instituciones impulsan la participación de la niñez

Esta actividad se desarrolló mediante un esfuerzo conjunto entre el Congreso local, el Instituto Electoral de Coahuila, INE Coahuila, Inspira Coahuila, la Secretaría de Educación y Coecyt, instituciones que sumaron esfuerzos para impulsar espacios donde la voz de la niñez sea escuchada y forme parte de la construcción de una sociedad más participativa.