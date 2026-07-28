Niña de Ramos Arizpe necesita cirugía para recuperar oxigenación

De acuerdo con la madre, los médicos consideran que la obstrucción en las vías respiratorias ha disminuido la oxigenación que recibe su organismo

A sus siete años, Alicia Dayan Estrada Villanueva, habitante de la colonia Manantiales del Valle, enfrenta una nueva batalla por su salud.

Una obstrucción del 70 por ciento en la garganta y del 100 por ciento en la nariz dificulta su respiración, por lo que especialistas recomendaron una cirugía para mejorar la oxigenación y reducir el riesgo de complicaciones.

Su madre, Silvia Elizabeth Villanueva Álvarez, solicitó el apoyo de la ciudadanía para reunir los 50 mil pesos que cuesta la intervención, programada para el mes de septiembre en un hospital privado de Saltillo.

Alicia permanece bajo atención de especialistas

La menor fue diagnosticada hace casi dos años con síndrome de Tourette y actualmente recibe atención de especialistas para determinar si también presenta trastorno del espectro autista tipo 1, además de mantenerse bajo seguimiento en paidopsiquiatría y terapias de equinoterapia.

De acuerdo con la madre, los médicos consideran que la obstrucción en las vías respiratorias ha disminuido la oxigenación que recibe su organismo, situación que podría estar relacionada con alteraciones en su conducta, episodios de irritabilidad, trastornos obsesivos y otras complicaciones que afectan su desarrollo.

Así mismo, Alicia Dayan permanece bajo vigilancia médica mediante estudios periódicos para descartar el desarrollo de epilepsia, debido a los padecimientos neurológicos que presenta.

Familia solicita apoyo para costear la cirugía

Silvia Villanueva explicó que los gastos médicos han rebasado la capacidad económica de su familia. Las consultas con especialistas tienen un costo de entre mil y mil 300 pesos, además de los tratamientos que anteriormente representaban un desembolso cercano a 3 mil pesos mensuales.

La madre de familia, de cuatro hijos, señaló que ha organizado rifas y otras actividades para recaudar fondos; sin embargo, los recursos obtenidos se han destinado al tratamiento médico de su hija, por lo que ahora hace un llamado a la solidaridad de la población para poder costear la cirugía que, de acuerdo con los especialistas, permitirá mejorar su respiración y su calidad de vida.