Niegan prisión domiciliaria a implicada en maltrato animal

La procesada continuará recluida en el penal femenil mientras avanza la investigación complementaria que concluirá el próximo mes.

Liliana “N” permanecerá recluida en el penal femenil luego de que una jueza determinara este viernes 25 de septiembre de 2026 mantener la prisión preventiva dentro del proceso que enfrenta por el delito de crueldad animal relacionado con la muerte de Rocky.

La audiencia inició alrededor de la 1:30 de la tarde y concluyó aproximadamente una hora con 45 minutos después, sin que se registrara la presencia de colectivos o manifestaciones en el exterior con motivo de este caso.

Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 1365/2026, la defensa solicitó modificar la medida cautelar y planteó alternativas como el resguardo domiciliario y el uso de un brazalete electrónico; sin embargo, la petición fue rechazada por la autoridad judicial. De esta manera, Liliana “N” continuará privada de la libertad, condición que mantiene desde el pasado 21 de julio.

El proceso penal continúa en la etapa de investigación complementaria, cuyo plazo está previsto para concluir el próximo 21 de octubre. Con esta resolución también quedó descartada la versión que circuló durante la semana sobre una posible liberación de Liliana “N”, pues por ahora deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las siguientes etapas del procedimiento judicial.