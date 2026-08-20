Niega FGE enfrentamiento; fue movilización por auto sospechoso

Debido a la geografía de la región y las brechas que conectan con distintos puntos del estado y con Nuevo León, se implementó un operativo de seguimiento

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) descartó que se haya registrado un enfrentamiento armado en los límites con Nuevo León, en el municipio de Juárez, Región Carbonífera, y aclaró que únicamente se trató de una movilización operativa derivada del reporte de un vehículo sospechoso.

Prácticamente 24 horas después de los hechos reportados en la zona, el titular de la FGE, Federico Fernández Montañez, explicó que se recibió un aviso sobre un automóvil en actitud sospechosa, lo que derivó en un despliegue de fuerzas estatales y federales.

Detalló que, debido a la geografía de la región y las brechas que conectan con distintos puntos del estado y con Nuevo León, se implementó un operativo de seguimiento que incluyó cierres de unidades en la zona norte, así como patrullajes coordinados.

Fernández Montañez indicó que, como resultado de la movilización, el vehículo fue localizado abandonado y quedó bajo resguardo de la Fiscalía de la Región Carbonífera para las investigaciones correspondientes.

El funcionario enfatizó que no hubo intercambio de disparos ni personas detenidas, y que tampoco se aseguraron armas de fuego durante el operativo.

“No hubo un enfrentamiento como tal, no hay personas detenidas. Se mantiene el patrullaje permanente en la región por si se localiza algún otro indicio. No existen armas de fuego aseguradas”, señaló.

Asimismo, rechazó versiones difundidas en redes sociales y algunos medios que hablaban de un enfrentamiento armado, al asegurar que dicha información es incorrecta.

El titular de la FGE subrayó que, en caso de haberse presentado una situación de riesgo mayor, la autoridad habría informado de manera inmediata, tanto para la ciudadanía como para los medios de comunicación, con el fin de garantizar transparencia y seguridad en la zona.