NASA Space Apps Challenge 2026 llegará a Saltillo en noviembre

El hackatón se realizará el 14 y 15 de noviembre en Saltillo, reunirá a más de 500 participantes y ofrecerá premios de hasta 10 mil pesos

La segunda edición del NASA International Space Apps Challenge 2026 llegará a Saltillo los días 14 y 15 de noviembre, con el objetivo de impulsar el talento científico y tecnológico de las juventudes y promover el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas de la Tierra y el espacio.

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), presentó esta nueva edición del hackatón internacional, que tendrá como sede el Instituto Tecnológico de Saltillo.

Los organizadores esperan reunir a más de 500 participantes, entre estudiantes, profesionistas y personas interesadas en la ciencia y la tecnología. La competencia tendrá una duración de 36 horas y la inscripción será gratuita y abierta a personas de todas las edades.

Equipos desarrollarán proyectos con datos abiertos de la NASA

Durante el NASA Space Apps Challenge, los participantes integrarán equipos multidisciplinarios para trabajar en desafíos relacionados con problemáticas reales de la Tierra y el espacio, utilizando datos abiertos proporcionados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

A lo largo de las 36 horas de competencia, los equipos recibirán asesoría especializada y desarrollarán propuestas que posteriormente presentarán ante un jurado encargado de evaluar los proyectos.

Las iniciativas más destacadas podrán ser nominadas para avanzar a la etapa internacional, lo que representa una oportunidad para que las ideas desarrolladas en Saltillo trasciendan y sean consideradas en el contexto global del desafío.

El encuentro busca promover la creatividad, la colaboración y el uso de herramientas científicas y tecnológicas para resolver problemas mediante propuestas innovadoras.

Habrá premios de hasta 10 mil pesos para los ganadores

Como parte de los incentivos locales, los organizadores anunciaron premios económicos para los tres primeros lugares del hackatón.

Primer lugar: 10 mil pesos.

10 mil pesos. Segundo lugar: 7 mil pesos.

7 mil pesos. Tercer lugar: 5 mil pesos.

Además de los premios, los proyectos sobresalientes tendrán la posibilidad de ser nominados a la etapa internacional, dependiendo de su evaluación y de los criterios establecidos por la competencia.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó la importancia de acercar a las juventudes a actividades académicas y tecnológicas que fortalezcan sus capacidades, estimulen su creatividad y les permitan desarrollar proyectos con potencial de impacto.

Equipos de Saltillo destacaron en la edición anterior

Durante la presentación se recordó que en la edición anterior tres equipos de Saltillo, provenientes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se colocaron entre los 20 mejores del mundo.

Este resultado fue señalado por las autoridades como una muestra del talento científico y tecnológico que existe en Coahuila, así como del potencial de las instituciones educativas para impulsar proyectos de innovación.

La segunda edición busca dar continuidad a esta participación y ampliar las oportunidades para que más estudiantes y personas interesadas en la tecnología se involucren en retos de alcance internacional.

ICOJUVE destaca oportunidades para las juventudes

Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, señaló que este tipo de iniciativas permite a las y los jóvenes poner a prueba sus conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y aprender a trabajar en equipo.

El funcionario vinculó la realización del evento con el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de generar más oportunidades para la juventud coahuilense, particularmente en ámbitos relacionados con la innovación, la educación y el desarrollo tecnológico.

Por su parte, Gabriel Fuentes, coordinador general del NASA Space Apps Challenge, agradeció el respaldo de las instituciones y de los aliados que participan en la organización de esta segunda edición. También resaltó la importancia de impulsar una región que apueste por la innovación y la economía del conocimiento.