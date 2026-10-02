Narran alumnos terror tras ataque en secundaria de Torreón

Estudiantes narraron cómo se refugiaron y bloquearon las puertas de sus salones durante la agresión que dejó a la subdirectora sin vida y tres personas heridas

El sonido de explosiones, gritos y estudiantes tratando de refugiarse dentro de los salones rompió la tranquilidad de la mañana de este jueves en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, donde un ataque dejó sin vida a la subdirectora del plantel y a tres personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:40 horas, cuando dos jóvenes, presuntamente hermanos y exalumnos de la institución, ingresaron al plantel y comenzaron una agresión contra integrantes de la comunidad educativa.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado, los presuntos responsables utilizaron armas blancas y hasta el momento se descarta el uso de armas de fuego. También se investiga la utilización de petardos u otros artefactos que habrían provocado los estruendos escuchados por vecinos de la zona.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó el fallecimiento de la subdirectora, quien presuntamente fue atacada con un machete, y señaló que dos jóvenes de 18 años fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Entre las personas lesionadas se encuentran dos estudiantes, uno de ellos reportado en estado grave. Los heridos fueron trasladados a un hospital privado del centro de Torreón para recibir atención médica.

“Vamos por todas las mujeres”

Mientras la agresión ocurría, estudiantes buscaron protegerse dentro de las aulas y bloquearon las puertas con mobiliario para impedir el ingreso de los atacantes.

Uno de los alumnos relató los momentos de terror que vivieron al interior del plantel:

“En eso tronaron algo y dijeron primer aviso y de repente dijeron vamos por todas las mujeres. Salimos corriendo para encerrarnos en todos los salones y luego pusimos todas las sillas en las puertas para que no entraran y en eso agarraron al profe de español y lo machetearon todo”.

Los estruendos también alertaron a los habitantes del ejido La Unión. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, algunos vecinos acudieron hasta la escuela y participaron en la detención de los presuntos agresores antes de entregarlos a las autoridades.

María Guadalupe, vecina del sector, relató:

“La misma gente de aquí del rancho los agarramos y los linchamos y los sacamos de aquí de la escuela”.

La versión sobre la intervención de los vecinos forma parte de los testimonios recabados después de la agresión, mientras que las autoridades continúan estableciendo cómo ocurrió la detención.

Investigan posible móvil del ataque

Fernández Montañez indicó que, de manera preliminar, los jóvenes detenidos habrían referido un conflicto relacionado con “sentimientos” contra integrantes del plantel, aunque subrayó que esta versión tendrá que ser corroborada mediante las investigaciones ministeriales.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar qué motivó el ataque, establecer la participación de cada uno de los detenidos y esclarecer la totalidad de los hechos.

Elementos de corporaciones estatales y municipales, así como fuerzas federales, acudieron al plantel para atender la emergencia, asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Horas después del ataque, la actividad en la escuela cambió por completo. Las clases fueron suspendidas y alrededor del mediodía una carroza llegó al plantel para retirar el cuerpo de la subdirectora.

Autoridades condenan agresión en secundaria

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, condenó la agresión y aseguró que se llegará “hasta las últimas consecuencias” y que se aplicará “todo el peso de la ley” contra quienes resulten responsables.

El mandatario instruyó a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública a mantener atención directa en Torreón y reforzar la coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo ocurrido.

También expresó sus condolencias a la familia de la trabajadora fallecida y manifestó su solidaridad con las personas lesionadas y con toda la comunidad educativa afectada.

Educación dará acompañamiento a la comunidad escolar

La Secretaría de Educación Pública condenó igualmente los hechos y expresó sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad escolar. La dependencia federal señaló que brindará acompañamiento institucional a estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia, mientras las autoridades competentes continúan con las investigaciones.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales para contribuir al esclarecimiento del ataque.

La investigación permanece abierta y será la autoridad ministerial la que determine la responsabilidad jurídica de los dos jóvenes detenidos y las circunstancias que llevaron al ataque dentro del plantel.