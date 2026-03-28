'Nadie pidió la revocación de mandato': Luz Elena Morales

Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso de Coahuila, habló respecto a la revocación de mandato y la reforma electoral

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La presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales Núñez, dijo que los propios aliados de Morena “tumbaron” la intención de ese partido de que la presidenta Claudia Sheinbaum apareciera en la boleta bajo el pretexto de una consulta para la revocación de mandato.

“Estaba de manifiesto que lo que se estaba proponiendo era poder mandar a la presidenta en la boleta en las elecciones del próximo año. Fueron sus propios aliados que vieron que la conveniencia política no les da.

“Es la primera presidenta, ¿por qué la quisieran quitar?, ¿por qué hacer un proceso de revocación?, nadie lo está pidiendo, y ya se vio, un ‘Plan B’ cortado”.

Dijo que la reforma electoral o “Plan B” como le llamó la presidenta, obligará a los Congresos a hacer los ajustes en cuanto a la integración de los municipios y sus cabildos, lo cual se hará cuando quede aprobada por las dos Cámaras y remitida a los Congresos.

Morales Núñez dijo que al iniciar los procesos electorales de 2027 en diciembre, el Congreso tendrá qué legislar al respecto a más tardar en agosto.