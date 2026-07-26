Nace cría de bisonte en el Museo del Desierto de Saltillo

El directivo informó que durante la temporada reproductiva también nacieron dos borregos cimarrones, los cuales permanecerán en las instalaciones del museo

El Museo del Desierto, en Saltillo, dio a conocer el nacimiento de una cría hembra de bisonte, un hecho que forma parte de los esfuerzos de conservación de esta emblemática especie en el estado.

Cría permanecerá un año bajo cuidado del museo

De acuerdo con Fernando Toledo, director de Desierto Viviente, la pequeña permanecerá alrededor de un año bajo el cuidado del museo para completar su desarrollo y, posteriormente, será trasladada al Santuario del Bisonte, ubicado entre los municipios de Cuatro Ciénegas y Ocampo, donde se integrará a una población destinada a la preservación de la especie.

El directivo informó que durante la misma temporada reproductiva también nacieron dos borregos cimarrones, los cuales permanecerán en las instalaciones del museo.Antes del traslado, la cría de bisonte deberá cumplir con diversos protocolos veterinarios y sanitarios, además de obtener las autorizaciones correspondientes.

El objetivo es moverla antes de que alcance la madurez sexual y evitar la reproducción entre ejemplares emparentados.