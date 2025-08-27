Música, ayuda a saltillenses a mejorar el ánimo y reducir estrés

Muchos jóvenes de Saltillo aseguran haber encontrado en la música una herramienta eficaz para relajarse y manejar el estrés

El estado de ánimo entre los jóvenes en Saltillo se ha vuelto un tema cambiante, influenciado en gran medida por factores como la escuela, el trabajo y la vida cotidiana.

Sin embargo, muchos de ellos aseguran haber encontrado en la música una herramienta eficaz para relajarse y manejar el estrés.

De acuerdo con estudiantes entrevistados, escuchar sus canciones favoritas representa una forma de liberar tensiones y transformar emociones negativas en momentos de tranquilidad.

“Cuando estoy enojado o estresado, pongo mi playlist y se me olvida el coraje”, comentó un alumno universitario.

Otros jóvenes coincidieron en que la música se ha convertido en un recurso emocional accesible que les permite concentrarse mejor en sus actividades, motivarse o simplemente cambiar el rumbo de un día complicado.

“Si me siento triste, pongo canciones tranquilas y me ayudan a pensar con calma.

En cambio, cuando tengo que hacer tarea o necesito motivarme, prefiero algo más movido porque me da energía”, señaló una alumna de preparatoria.

Un estudiante que combina la escuela con su empleo en un restaurante mencionó que escuchar música en el transporte público le ayuda a desconectarse de las preocupaciones.

“Es como un espacio personal; con mis audífonos siento que me aíslo de todo lo que me preocupa”, compartió.

Otra joven de secundaria explicó que incluso ha encontrado en la música una forma de expresarse.

A veces no sé cómo decir lo que siento, pero con una canción lo entiendo mejor. Me gusta escribir frases de letras que me identifican y eso me hace sentir acompañada”, relató.

Especialistas en salud mental han señalado que la música puede tener un efecto positivo en el cerebro, al estimular emociones y favorecer la relajación, lo que explica por qué es utilizada como un recurso común entre la población juvenil.

En Saltillo, la experiencia de los jóvenes refleja que, más allá del entretenimiento, la música se ha convertido en una herramienta de bienestar emocional, capaz de acompañarlos en los retos diarios y mejorar su calidad de vida.