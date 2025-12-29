Museo del Desierto dona $224,000 pesos para Cañón de San Lorenzo

Dichos recursos se canalizan principalmente a la reforestación con especies nativas, mantenimiento de senderos y vigilancia comunitaria

Como resultado de la campaña ambiental “Un Día por San Lorenzo”, el Museo del Desierto entregó este fin de semana un donativo por 224 mil 255 pesos a la asociación Conservación San Lorenzo A.C., recursos que serán destinados a acciones de protección, restauración y conservación del Cañón de San Lorenzo, considerado el área natural protegida más importante de Saltillo.

El donativo fue entregado por el director del Museo del Desierto, Arturo González, al presidente de la asociación, Alejandro Arizpe Narró, como parte de los fondos recaudados durante la jornada especial realizada el 8 de noviembre, cuando la taquilla del museo se destinó íntegramente a esta causa ambiental.

La campaña “Un Día por San Lorenzo” forma parte de una estrategia más amplia de sensibilización y recaudación impulsada en 2025 para fortalecer la protección del cañón, ubicado en la Sierra de Zapalinamé, zona clave para la captación de agua, la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región sureste de Coahuila.

De acuerdo con información pública de la asociación, los recursos se canalizan principalmente a reforestación con especies nativas, mantenimiento de senderos, vigilancia comunitaria y educación ambiental.

Durante el acto de entrega, representantes del museo y de la asociación destacaron que este tipo de alianzas permiten convertir la participación ciudadana en acciones concretas de conservación, al tiempo que fortalecen la conciencia ambiental entre los visitantes y la comunidad saltillense.