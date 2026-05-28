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Museo de Historia de Ramos Arizpe mantiene acceso gratuito

Por: Christyan Estrada

27 Mayo 2026, 18:40

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El Gobierno Municipal señaló que uno de los objetivos es fortalecer el interés de nuevas generaciones mediante actividades culturales

Museo de Historia de Ramos Arizpe mantiene acceso gratuito

Con más de 600 piezas relacionadas con la historia, cultura e industrialización del municipio, el Museo de Historia de Ramos Arizpe mantiene abiertas sus puertas de manera gratuita para impulsar visitas de familias, estudiantes y turistas durante este año.

El recinto, ubicado en la Casa de la Cultura sobre la Alameda Miguel Ramos Arizpe, concentra parte del patrimonio histórico y cultural del municipio, desde vestigios paleontológicos hasta el crecimiento automotriz e industrial que actualmente caracteriza a la ciudad.

Recorridos muestran evolución histórica e industrial del municipio

Autoridades municipales informaron que el museo ofrece recorridos guiados especializados para acercar a la población a distintos momentos históricos que marcaron el desarrollo social, económico y cultural de Ramos Arizpe.

Entre las áreas temáticas destacan salas dedicadas al antiguo “San Nicolás de la Capellanía”, la transformación industrial del municipio, la historia ferroviaria de la región y episodios como la Batalla de Paredón.

El recorrido también incluye contenidos relacionados con figuras históricas como Miguel Ramos Arizpe, además de espacios enfocados en memoria local, arte y evolución urbana.

Buscan acercar historia local a nuevas generaciones

El Gobierno Municipal señaló que uno de los objetivos es fortalecer el interés de nuevas generaciones por la historia e identidad del municipio mediante actividades culturales accesibles para toda la población.

El Museo de Historia permanece abierto de martes a viernes de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 5:00 de la tarde a 8:30 de la noche, mientras que sábados y domingos opera de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Las autoridades reiteraron la invitación a escuelas, familias y visitantes para conocer este espacio cultural ubicado en uno de los puntos históricos más representativos de Ramos Arizpe.

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