Municipios de Coahuila registran baja participación electoral

La consejera señaló que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral mantiene actividades para promover el registro en las localidades

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A tres semanas de que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) abrió el registro para integrar los Comités Municipales Electorales, cerca de 10 municipios todavía no alcanzan el mínimo de aspirantes requerido y algunos no cuentan con ningún registro, informó Patricia Guadalupe González Mijares, consejera electoral del organismo.

Durante una rueda de prensa realizada en Monclova para promover la convocatoria, la funcionaria explicó que el IEC mantiene acciones de difusión para aumentar la participación ciudadana antes del 22 de septiembre. En la actividad también participó Julio César Lavenant Salas, director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Electoral de Coahuila.

Entre los municipios que hasta ahora presentan cero aspirantes se encuentran Abasolo, Allende, Cuatro Ciénegas y Escobedo. La situación representa una dificultad para el organismo electoral, debido a que cada comité requiere contar con ciudadanos suficientes para asumir las responsabilidades previstas durante el proceso electoral.

González Mijares indicó que cada Comité Municipal Electoral debe integrarse con un mínimo de cinco ciudadanas y ciudadanos que cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria. Además, el IEC busca contar con suplentes suficientes para atender posibles ausencias o situaciones que puedan presentarse durante las distintas etapas de la elección.

La consejera señaló que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral mantiene actividades para promover el registro en las localidades donde la respuesta ciudadana ha sido menor. Precisó que todavía existe tiempo para que los interesados conozcan los requisitos y completen su inscripción antes de que termine el plazo establecido.

IEC busca elevar los registros en municipios con baja participación

La consejera electoral llamó a las instituciones, organizaciones y ciudadanos a contribuir con la difusión de la convocatoria, especialmente en los municipios que tienen pocos registros. Explicó que el comportamiento de anteriores procesos muestra que una parte considerable de las inscripciones suele concentrarse durante los últimos días disponibles.

Por esta razón, el IEC espera que el número de aspirantes aumente conforme se acerque la fecha límite. González Mijares señaló que aún no se puede determinar cuántos municipios requerirán medidas adicionales, pues el registro continúa abierto y las cifras pueden modificarse durante los próximos días.

No obstante, reconoció que si después del 22 de septiembre algunos municipios permanecen por debajo del número de aspirantes necesario, el Consejo General del IEC deberá valorar las alternativas disponibles. Entre ellas se encuentra una posible ampliación del periodo de inscripción para garantizar la conformación de los órganos municipales.

La funcionaria explicó que los Comités Municipales Electorales cumplen funciones necesarias para el desarrollo de los comicios. Por ello, el organismo electoral debe asegurar que cada municipio cuente con la estructura requerida para atender las actividades correspondientes durante el proceso electoral local de 2027.

Comités municipales participarán en distintas etapas de la elección

Entre las atribuciones de los Comités Municipales Electorales se encuentra la recepción de registros de candidaturas y la participación en los cómputos posteriores a la jornada electoral. También tienen funciones relacionadas con la recepción y atención de medios de impugnación, quejas y denuncias dentro de sus respectivas competencias.

González Mijares destacó que estas responsabilidades hacen necesario contar con los órganos municipales en todo el estado. Ante esta condición, explicó que el IEC no contempla simplemente dejar sin integración los comités de los municipios donde inicialmente no se alcance el número requerido de aspirantes.

La estrategia inmediata consiste en reforzar la promoción de la convocatoria y aumentar los registros en los municipios con menor participación. La atención se concentra principalmente en las localidades donde todavía no existe ningún aspirante, debido a que en esos casos la distancia respecto del mínimo requerido es mayor.

Los ciudadanos interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos por el IEC y superar las etapas correspondientes del procedimiento de selección. Quienes sean designados tendrán participación en la organización y vigilancia de diversas actividades relacionadas con el proceso electoral local de 2027.

A ocho días del cierre de la convocatoria, el organismo electoral enfrenta el reto de incrementar la participación en aproximadamente una decena de municipios. El registro permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre, por lo que el IEC espera que durante este periodo aumente el número de aspirantes y pueda avanzar en la integración de los comités.