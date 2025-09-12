Municipios de Coahuila cotaran con juzgados cívicos

El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Gerardo Aguado para reformar el Código Municipal y reforzar la justicia cívica

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Gerardo Aguado Gómez, que busca reformar el Código Municipal para fortalecer la justicia cívica en todos los municipios de la entidad.

Esta medida establece la obligación de crear juzgados cívicos y permite que sanciones como multas o arrestos administrativos sean reemplazadas por trabajo comunitario. El objetivo es acercar la justicia a la ciudadanía y fomentar la reparación del daño.

“Esta reforma busca dar respuestas rápidas y humanas a las y los coahuilenses, fortaleciendo la justicia municipal y ofreciendo soluciones que reparen el daño y promuevan la convivencia. Coahuila vuelve a ponerse a la vanguardia en la implementación de un modelo de justicia cercano y eficaz”, destacó el diputado Gerardo Aguado Gómez tras la aprobación de la iniciativa.

Detalles de la reforma:

Reforma a los artículos 102 y 378 del Código Municipal: Cada municipio deberá contar con al menos un juzgado cívico, y aquellos con mayor población deberán establecer varios, en función de sus necesidades sociales. La medida responde al Modelo Homologado de Justicia Cívica aprobado en 2017 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.



Enfoque de justicia cívica integral: Estos juzgados promoverán la convivencia social a través de audiencias públicas, proximidad policial y coordinación institucional, además de sanciones restaurativas que fortalezcan la cultura de la legalidad. También contribuirán a descongestionar los tribunales estatales.

¿Qué se busca?