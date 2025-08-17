Municipio de Saltillo responde a daños provocados por lluvias

Tras las intensas lluvias registradas en la capital coahuilense, el Gobierno Municipal activó de inmediato protocolos de atención a emergencias a través de Protección Civil, Bomberos y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las autoridades informaron que, pese a los incidentes, no se reportaron personas lesionadas.
Uno de los puntos más afectados fue el bulevar José Musa de León, entre Narro Robles y Los Valdés, donde se tuvo que cerrar la circulación para auxiliar a un automóvil que quedó varado. Asimismo, se reportaron diversos daños, como la caída de árboles en las colonias Topochico, Las Brisas, Roma y Asturias, además de un semáforo fuera de servicio y postes afectados por los vientos.
Los cuerpos de emergencia mantienen vigilancia constante en diversos sectores de la ciudad para brindar atención inmediata.
El municipio hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.