Municipio de Saltillo responde a daños provocados por lluvias

Por: Antonio Herrera 16 Agosto 2025, 17:55

Uno de los puntos más afectados fue el bulevar José Musa de León, donde se tuvo que cerrar la circulación para auxiliar un automóvil varado

Tras las intensas lluvias registradas en la capital coahuilense, el Gobierno Municipal activó de inmediato protocolos de atención a emergencias a través de Protección Civil, Bomberos y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades informaron que, pese a los incidentes, no se reportaron personas lesionadas. Uno de los puntos más afectados fue el bulevar José Musa de León, entre Narro Robles y Los Valdés, donde se tuvo que cerrar la circulación para auxiliar a un automóvil que quedó varado. Asimismo, se reportaron diversos daños, como la caída de árboles en las colonias Topochico, Las Brisas, Roma y Asturias, además de un semáforo fuera de servicio y postes afectados por los vientos. Los cuerpos de emergencia mantienen vigilancia constante en diversos sectores de la ciudad para brindar atención inmediata. El municipio hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.