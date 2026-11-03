Municipio de Saltillo realiza limpieza en el ejido del Tec

Personal de Servicios Municipales intervino en el ejido del Tecnológico de Saltillo durante el diálogo entre autoridades y alumnos.

Personal de Servicios Municipales de Saltillo realizó este lunes labores de limpieza en el área conocida como el ejido del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), coincidiendo con el inicio de las reuniones entre autoridades educativas y estudiantes para revisar el pliego petitorio del movimiento estudiantil.

Los trabajos se desarrollaron en el contexto del acercamiento entre los alumnos y representantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), quienes acordaron iniciar este 2 de noviembre las mesas de diálogo para analizar las demandas relacionadas con las condiciones del plantel.

Disposición municipal y atención al pliego petitorio

La intervención municipal forma parte de la disposición expresada por el alcalde Javier Díaz González para colaborar en asuntos que puedan ser atendidos por el Ayuntamiento, aunque la administración del Instituto Tecnológico de Saltillo corresponde a las autoridades federales.

Durante el encuentro sostenido previamente con los estudiantes, el presidente municipal recibió el pliego petitorio y ofreció facilitar la comunicación con las autoridades educativas, además de apoyar en necesidades relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones.

Contexto del conflicto y afectaciones viales

Las labores de limpieza se realizaron mientras continúa el conflicto estudiantil que ha provocado afectaciones a la circulación sobre el bulevar Venustiano Carranza, frente al Tecnológico de Saltillo.

El inicio de las mesas de trabajo representa un nuevo acercamiento entre los estudiantes y las autoridades federales para buscar acuerdos sobre las demandas del movimiento.