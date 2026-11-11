Multará Ramos Arizpe por daño o mal uso de contenedores de basura

El municipio también ofrecerá recompensas por evidencias que permitan identificar a los responsables de incendios, vandalismo y depósitos irregulares

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe aplicará multas económicas severas a quienes sean identificados quemando, dañando o utilizando indebidamente los contenedores móviles de basura instalados en distintas colonias, además de ofrecer recompensas a los ciudadanos que proporcionen evidencias para localizar a los responsables, anunció el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil informó que cada contenedor representa una inversión aproximada de 50 mil pesos, mientras que reparar los daños ocasionados por incendios o actos de vandalismo puede costar alrededor de cinco mil pesos por unidad, sin considerar los gastos de movilización de Bomberos, Policía Municipal y personal de limpieza.

Gutiérrez Merino señaló que los incendios provocados han obligado al Ayuntamiento a realizar trabajos constantes de rehabilitación, limpieza y pintura de depósitos que fueron adquiridos recientemente, lo que representa un gasto adicional para las finanzas municipales.

El alcalde advirtió que las sanciones también alcanzarán a quienes depositen residuos de manera irregular. Entre los casos detectados mencionó un camión de volteo que descargó escombro en uno de estos espacios, cuyo vehículo ya fue identificado, así como el depósito de desechos procedentes de una huerta de más de 500 nogales en contenedores del sector oriente.

En este último caso, explicó que las autoridades buscan imágenes de cámaras de vigilancia de viviendas cercanas para identificar al responsable del traslado y abandono de los residuos.

Como parte de las medidas para frenar estas conductas, el municipio recibirá videos y reportes ciudadanos que permitan documentar el uso indebido de los contenedores, con la intención de imponer las sanciones correspondientes y recompensar a quienes colaboren con información.

Los daños a estos depósitos se han presentado de manera recurrente en sectores como Escorial, Mirador, Analco, Santos Saucedo y Blanca Esthela, donde fueron colocados para facilitar la recolección de llantas, cacharros y otros residuos voluminosos que no forman parte del servicio habitual de recolección domiciliaria.

El secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, había advertido que los incendios prácticamente triplican las labores de mantenimiento, debido a que las cuadrillas deben retirar los residuos calcinados, limpiar los alrededores y rehabilitar las estructuras afectadas.

Gutiérrez Merino destacó que la utilización de los contenedores ha aumentado entre las familias y que el Ayuntamiento busca ampliar su instalación en otros sectores de Ramos Arizpe, aunque advirtió que los daños constantes dificultan la expansión del servicio y generan gastos que podrían destinarse a mejorar la limpieza de la ciudad.