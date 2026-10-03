Mujeres recorrerán la historia de Santa María en Ramos Arizpe

La Segunda Caminata Comanche partirá este sábado hacia Santa María, combinando actividad física con la difusión de la historia y patrimonio de Ramos Arizpe.

La historia y el patrimonio de la comunidad de Santa María serán parte de un recorrido que realizarán mujeres este sábado 3 de octubre durante la Segunda Caminata Comanche, actividad que busca combinar ejercicio con el conocimiento de uno de los sitios históricos de Ramos Arizpe.

Bertha Gutiérrez, integrante del grupo Comanches, Mujeres en Movimiento, informó que la caminata tendrá como destino la Iglesia de Santa María y contará con un recorrido cultural guiado para acercar a las participantes a la historia y tradiciones de esta comunidad.

Las actividades comenzarán desde las 7:00 de la mañana con la recepción de las asistentes, seguida de una activación física programada para las 7:30 horas. La salida de la caminata será a las 8:00 horas.

El contingente tiene previsto llegar a Santa María alrededor de las 10:00 de la mañana, donde se realizará la entrega de listones y medallas. Posteriormente habrá una bendición, actividades de convivencia y alimentos.

Gutiérrez explicó que esta segunda edición busca que la actividad no se limite al ejercicio físico, sino que permita a las participantes conocer los lugares que forman parte de las raíces del municipio.

“Cada paso que damos hacia Santa María es también un paso para conservar nuestra historia”, señaló la integrante del grupo al destacar el componente cultural del recorrido.

La Segunda Caminata Comanche busca además consolidarse como un espacio de convivencia entre mujeres y promover el conocimiento de las comunidades históricas de Ramos Arizpe.

La actividad cuenta con el respaldo de los gobiernos estatal y municipal para su realización este sábado.