Mujer y menor son trasladados tras accidente en Ramos Arizpe

Aunque ambos permanecían conscientes y orientados, fueron trasladados en código amarillo a la Unidad de Medicina Familiar No. 88 del IMSS

Una mujer y un menor de apenas un año cuatro meses fueron trasladados a recibir atención médica luego de verse involucrados en un accidente vial entre un automóvil compacto y un tractocamión sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de la empresa Lazboy, en Ramos Arizpe.

El percance movilizó a personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de un vehículo Chevrolet Cavalier color azul, el cual terminó fuera de la carpeta asfáltica tras el impacto.

Tractocamión se incorporaba desde retorno

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió cuando el tractocamión involucrado se incorporaba al libramiento desde un retorno ubicado a la salida del Parque Industrial Amistad.

La conductora del automóvil señaló que circulaba de oriente a poniente después de dejar a su esposo en su lugar de trabajo cuando fue impactada en el costado derecho.

Tras la colisión, la unidad fue arrastrada entre tres y cuatro metros hasta quedar fuera de la vialidad.

Paramédicos valoraron en el lugar a la conductora y al menor que viajaba en una portabebé en el asiento trasero. Aunque ambos permanecían conscientes y orientados, fueron trasladados en código amarillo a la Unidad de Medicina Familiar No. 88 del IMSS para una revisión médica más detallada.

El operador del tractocamión, identificado como Filadelfo Guarduza Sánchez, informó que se dirigía a la empresa MMG transportando rollos de metal procedente del Parque Industrial Santa María.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.