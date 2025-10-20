Mujer se salva al escapar del incendio de su vehículo en Saltillo

Aparentemente una falla mecánica provocó que las llamas consumieran un automóvil que se trasladaba por el centro de la ciudad

Durante las primeras horas de este domingo, una mujer resultó ilesa luego de que su vehículo se incendiara a causa de una falla mecánica en calles de la zona centro de Saltillo.

Este siniestro se reportó sobre la calle Miguel Ramos Arizpe e Ignacio Allende, donde la conductora fue alertada por automovilistas sobre la fuga de gasolina que presentaba su vehículo.

Aunque las llamas comenzaron a consumir el vehículo de forma rápida, la mujer logró escapar del siniestro.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y Bomberos para comenzar a sofocar las llamas y controlar el incendio.

El automóvil fue declarado en perdida total, mientras que otro vehículo cercano también resultó afectado pero solo de un costado.