Mujer se salva al escapar del incendio de su vehículo en Saltillo

Durante las primeras horas de este domingo, una mujer resultó ilesa luego de que su vehículo se incendiara a causa de una falla mecánica en calles de la zona centro de Saltillo.
Este siniestro se reportó sobre la calle Miguel Ramos Arizpe e Ignacio Allende, donde la conductora fue alertada por automovilistas sobre la fuga de gasolina que presentaba su vehículo.
Aunque las llamas comenzaron a consumir el vehículo de forma rápida, la mujer logró escapar del siniestro.
Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y Bomberos para comenzar a sofocar las llamas y controlar el incendio.
El automóvil fue declarado en perdida total, mientras que otro vehículo cercano también resultó afectado pero solo de un costado.