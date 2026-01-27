Mujer se fractura tobillo en Torreón; indagan violencia de pareja

Trascendió que en el sitio se encontraba un hombre, presunta pareja sentimental de la mujer, pero que a la llegada de más personas, se retiró del lugar

Las autoridades de Torreón investigan un presunto caso de violencia doméstica luego de que una mujer resultara con el rostro ensangrentado y una fractura en el tobillo.

La movilización de los cuerpos de auxilio se registró la madrugada de este domingo en el cruce de las calles Avenida Águila y Ocampo en el centro de la ciudad.

Según información de testigos, los gritos de la mujer alertaron a los vecinos alrededor de las 02:30 horas, por lo que, al percatarse de que la mujer se encontraba tirada en la carpeta asfáltica, salieron para auxiliarla.

Trascendió que en el sitio se encontraba un hombre, presunta pareja sentimental de la mujer, pero que al darse cuenta de la presencia de más personas, se retiró del lugar para resguardarse en un domicilio cercano.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a la mujer y confirmaron que presentaba una probable fractura en el tobillo; además, presentaba sangrado en el rostro.

La mujer fue identificada como María Ernestina, de 54 años de edad, misma que fue trasladada al hospital de la Cruz Roja en la calle Cuauhtémoc.

Otra de las hipótesis que manejan las autoridades es que la mujer se cayó desde la cabina de un camión tipo torton que se encontraba estacionado. Sin embargo, las autoridades no descartan un caso de violencia doméstica debido al sangrado de la mujer en el rostro.