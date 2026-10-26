Mujer resulta lesionada tras volcar en bulevar Ramos Arizpe

El accidente ocurrió cuando Livia Carolina Vásquez, de 32 años y con domicilio en la colonia Austria, circulaba a bordo de un Nissan Sentra modelo 2023

Una mujer resultó lesionada luego de volcar el vehículo que conducía sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, frente a una empresa de acero, presuntamente después de dormitar al volante y perder el control de la unidad.

Conductora habría dormitado antes de la volcadura

El accidente ocurrió cuando Livia Carolina Vásquez, de 32 años y con domicilio en la colonia Austria, circulaba a bordo de un Nissan Sentra modelo 2023. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora habría cerrado los ojos por unos instantes, lo que provocó que se saliera del camino y terminara volcada.

Cuerpos de emergencia atienden a la mujer

Tras el percance, la mujer presentó dolor en el tórax, aunque, por fortuna, las lesiones no fueron de mayor gravedad. El uso del cinturón de seguridad habría sido un factor importante para reducir las consecuencias del accidente.

Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia para brindar atención a la conductora y valorar su estado de salud, mientras se realizaron las maniobras correspondientes para atender el incidente y determinar las circunstancias en que ocurrió la volcadura.