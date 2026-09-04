Mujer resulta lesionada tras ser arrollada en el Centro

Los involucrados y familiares de la mujer lesionada llegaron a un convenio ante la presencia de oficiales de Tránsito Municipal.

Una mujer de 64 años resultó con diversas lesiones tras ser atropellada por una camioneta la tarde de este jueves en el centro de la ciudad.

El conductor de la unidad involucrada fue identificado por los oficiales de tránsito como Martín, de 61 años; el automovilista manejaba una camioneta marca Dodge, con placas de circulación ES 2615 D, y avanzaba con la luz verde del semáforo a su favor al momento de dar la vuelta.

Circulaba sobre la calle Ignacio Allende y realizó una maniobra de giro para incorporarse hacia Manuel Pérez Treviño; durante este movimiento, el conductor impactó a la mujer, quien fue identificada posteriormente con el nombre de Norma.

La afectada declaró que decidió cruzar la calle debido a que no se percató de la proximidad de ningún vehículo. Tras recibir el golpe de la camioneta Dodge, la mujer de 64 años perdió el equilibrio y cayó directamente sobre la superficie de la carpeta asfáltica.

Testigos del accidente vial llamaron de inmediato a los servicios de emergencia para solicitar la intervención de los cuerpos de rescate. Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron de forma pronta al sitio indicado para brindarle los primeros auxilios a la lesionada.

Después de una valoración médica por parte de los socorristas, se determinó que la mujer no presentaba heridas de gravedad que requirieran hospitalización; personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento del hecho, mientras que un familiar de Norma llegó a un acuerdo con el conductor por los daños y lesiones.