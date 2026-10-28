Mujer resulta lesionada en accidente en Prados de San José

Después del choque, ambos conductores permanecieron en el lugar mientras se solicitaba la intervención de las autoridades

Una mujer de 27 años recibió atención prehospitalaria luego de que el automóvil que conducía fuera impactado por una camioneta en el cruce de las calles De la Luz y Santa Rita, en la colonia Prados de San José.

La afectada fue identificada como Brenda Elizabeth Hernández Soto, quien circulaba por la calle Santa Rita cuando ocurrió la colisión. Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar sus lesiones y determinar si requería traslado a un hospital.

De acuerdo con los primeros datos recabados, Julio Iván López Martínez, de 32 años, conducía una camioneta Chevrolet LUV sobre la calle De la Luz y, presuntamente, no respetó el señalamiento de alto ubicado en la intersección.

La camioneta avanzó hasta impactar con su parte delantera el costado derecho del automóvil de Hernández Soto, quien tenía preferencia de paso, según la información preliminar.

Después del choque, ambos conductores permanecieron en el lugar mientras se solicitaba la intervención de las autoridades. Los vehículos presentaron daños materiales y fue necesario revisar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. La información recabada serviría para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades de los involucrados.