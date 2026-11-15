Mujer resulta herida tras choque en la carretera a Torreón

Elementos de Bomberos llegaron al sitio luego de observar que las luminarias comenzaron a moverse, situación que llamó su atención

Un accidente ocurrido en el kilómetro 7 de la carretera a Torreón dejó como saldo una mujer lesionada, luego de que el automóvil en el que viajaba se estrellara contra un poste, presuntamente porque el conductor fue deslumbrado por el sol.

La unidad era conducida por Zain Casas Molina, quien perdió el control del volante y terminó impactándose contra la estructura ubicada a un costado de la carretera.

En el vehículo también viajaba Michel Estrada Molina, quien recibió varios golpes en la cabeza y distintas partes del cuerpo tras el impacto.

Bomberos se acercan al observar movimiento en luminarias

Elementos de Bomberos llegaron al sitio luego de observar que las luminarias comenzaron a moverse, situación que llamó su atención y los llevó a acercarse para verificar lo ocurrido.

Familiares trasladan a la mujer a un hospital

Al encontrar el automóvil accidentado, se percataron de que la acompañante necesitaba atención médica. Sin embargo, familiares que llegaron al lugar decidieron trasladarla por sus propios medios a un hospital de la ciudad.

Mientras tanto, Zain Casas permaneció en el sitio a la espera de las autoridades de Tránsito, que se encargarían de tomar conocimiento del percance y establecer las circunstancias en que ocurrió.