Mujer queda inconsciente tras volcar en Miguel Ramos Arizpe

Por la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada en código rojo al IMSS Clínica 2, donde recibió atención médica especializada

El techo de un automóvil tuvo que ser cortado por los cuerpos de rescate para liberar a una mujer que quedó inconsciente luego de sufrir una volcadura sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la empresa Deacero.

El reporte del accidente movilizó a los servicios de emergencia hasta la circulación de sur a norte, donde localizaron un Honda City con placas SSS 067 B, correspondientes al estado de Nuevo León.

Al interior de la unidad se encontraba una mujer de aproximadamente 32 años, quien había quedado inconsciente debido a las lesiones que sufrió durante el percance, la conductora llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del accidente.

Rescatistas cortan el techo para liberar a la conductora

Ante las condiciones en que se encontraba, los rescatistas iniciaron las maniobras para liberarla, utilizando herramientas hidráulicas y equipo especializado para realizar el corte del techo del automóvil.

Una vez que lograron extraerla, los paramédicos detectaron dos heridas con escalpe en la región parietal de la cabeza, así como una probable fractura de cráneo.

Trasladan a la mujer en código rojo

Por la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada en código rojo al IMSS Clínica 2, donde recibió atención médica especializada.