Mujer muere atropellada en el bulevar Otilio González de Saltillo

Estaba prácticamente a un paso de alcanzar la banqueta cuando se le atravesó la muerte, al ser impactada por la unidad que le provocó lesiones fatales

La mañana de este lunes, Patricia “N”, de 52 años, se despidió de sus hijos y salió de casa presuntamente rumbo a su trabajo, sin imaginar que aquel sería su último recorrido.

La tragedia la sorprendió cuando intentaba cruzar el bulevar Otilio González, en Saltillo, donde perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta pickup.

Los hechos ocurrieron frente a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Nueva Imagen. De acuerdo con la información del accidente, la mujer no utilizó el puente peatonal ubicado en ese punto y optó por atravesar directamente la vialidad.

Conductor queda detenido tras el atropellamiento

Estaba prácticamente a un paso de alcanzar la banqueta cuando se le atravesó la muerte, al ser impactada por la unidad que le provocó lesiones fatales.

El conductor involucrado, un adulto mayor de aproximadamente 70 años, permaneció en el lugar y posteriormente quedó detenido mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

El lamentable episodio deja a una familia de luto y vuelve a recordar la importancia de utilizar la infraestructura peatonal para reducir los riesgos al cruzar avenidas de alta circulación.