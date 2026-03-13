Mujer incendia casa tras discusión con su pareja en Torreón

El afectado captó en video con su teléfono celular el momento en que su pareja presuntamente incendió la vivienda la cual quedó con notables daños

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Lo que comenzó como una discusión de pareja terminó en un incendio que dejó una vivienda prácticamente destruida en un fraccionamiento de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer presuntamente prendió fuego al interior del domicilio tras sostener una discusión con su pareja sentimental, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente por la casa.

El propio afectado logró captar con su teléfono celular el momento en que iniciaba el incendio, imágenes que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

Hombre logra ponerse a salvo

En las imágenes se puede ver cuando la mujer prende fuego a varios muebles de la vivienda, incluyendo una mesa de madera y los sillones, mientras el hombre le pide que se tranquilice, pero la mujer hace caso omiso.

Debido a la gran cantidad de humo que se acumuló dentro del inmueble, el hombre tuvo que salir por una ventana en la parte superior de la vivienda para evitar resultar lesionado.

Tras ponerse a salvo, realizó el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de los cuerpos de auxilio.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:40 de la mañana de este jueves, generando movilización de unidades de emergencia en el sector.

Bomberos sofocan el fuego

Al arribar al lugar, los cuerpos de rescate confirmaron que la planta baja de la vivienda se encontraba completamente incendiada.

Entre los objetos consumidos por el fuego se encontraban una estufa, una sala, un tanque de gas, llantas, ropa y diversos muebles. En la parte alta del domicilio también se registraron daños por humo, además de afectaciones en las puertas de las habitaciones.

Elementos de bomberos sofocaron el incendio, con apoyo de personal de Protección Civil que acudió para brindar respaldo durante las labores.

Autoridades detienen a presunta responsable

Elementos de seguridad pública procedieron a la detención de la mujer identificada como Mariana Isabel, de 31 años, señalada como presunta responsable de iniciar el fuego.

La detenida fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se realizan las investigaciones para determinar su situación legal.