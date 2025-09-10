Mujer grave tras accidente entre auto y moto en Ramos Arizpe

Agentes de la Policía Municipal recabaron testimonios de ambos conductores, quienes aseguraron haber tenido la luz verde del semáforo al momento del impacto

Una mujer se encuentra en estado grave de salud luego de sufrir un fuerte accidente en el cruce de los bulevares El Escorial y Antonio Flores Castro, en Ramos Arizpe, donde un automóvil Spark y una motocicleta colisionaron aparatosamente la tarde de este martes.

La pareja que viajaba en la motocicleta salió proyectada contra el pavimento. El conductor, quien portaba casco, resultó con lesiones menores y fue trasladado con signos estables.

En cambio, su acompañante no llevaba protección y sufrió un severo golpe en la cabeza, por lo que paramédicos de Protección Civil y Bomberos la llevaron de urgencia a la clínica 2 del IMSS, donde su estado fue reportado como delicado.

Agentes de la Policía Municipal recabaron testimonios de ambos conductores, quienes aseguraron haber tenido la luz verde del semáforo al momento del impacto.

Ante esta contradicción, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades legales correspondientes.

El percance generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito, mientras vecinos de la zona se mantuvieron a la expectativa durante las labores de auxilio