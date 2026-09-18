Mujer es atropellada tras discusión con su pareja

Según dijo la afectada, la discusión comenzó porque su pareja no le permitió revisarle el celular, por lo que el conflicto escaló hasta agresiones físicas

Una discusión entre una pareja terminó con una mujer atropellada durante la mañana de este jueves, luego de que el hombre intentara retirarse del domicilio en medio del conflicto.

La afectada, identificada como Ruth, de 30 años, explicó a las autoridades que la discusión comenzó después de que su pareja se negara a permitirle revisar su teléfono celular. Ambos habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde la noche anterior.

Según su versión, los reclamos entre ambos aumentaron hasta llegar a los insultos y posteriormente a un forcejeo. En determinado momento, el hombre decidió salir de la vivienda para terminar con la discusión.

La mujer señaló que, cuando su pareja realizaba una maniobra en reversa para retirarse del lugar, presuntamente la empujó y posteriormente la alcanzó con el vehículo.

A consecuencia de la maniobra, Ruth resultó afectada y fue necesaria la intervención de las autoridades. Al sitio acudieron elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron la declaración de la mujer.

Los oficiales le indicaron el procedimiento que podía seguir y le recomendaron presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente, con el propósito de que los hechos fueran investigados.