Mujer en presunto estado tóxico causa alarma al subir a tinaco

Vecinos de la colonia Vistahermosa, en la ciudad de Saltillo, vivieron momentos de tensión luego de que una mujer, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, fuera vista caminando sobre los techos de varias viviendas y subiéndose a lo alto de un tinaco.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del templo de San Miguel, donde la mujer causó daños en la tubería y comenzó a lanzar piedras hacia casas aledañas, generando temor entre los habitantes del sector.

De acuerdo con testimonios de vecinos, se desconoce de dónde llegó la mujer y hacia dónde se dirigió posteriormente, aunque señalaron que presuntamente forma parte de un grupo de personas que deambula con frecuencia por la zona.

Los colonos expresaron su preocupación, ya que aseguran que estas personas no solo ponen en riesgo su propia integridad, sino que también provocan molestias constantes y, en algunos casos, se han registrado robos en los alrededores.

El propietario del domicilio donde se encontraba la mujer prefirió no emitir declaraciones y trascendió que la persona simplemente descendió del tinaco y se retiró caminando del lugar.

Elementos de cuerpos de emergencia acudieron tras recibir el reporte, pero al llegar ya no localizaron a la involucrada. Vecinos cuestionaron la falta de control ante este tipo de situaciones y advirtieron que, de haber ocurrido una caída, las consecuencias pudieron haber sido graves.