 Mujer denuncia a su expareja de violencia por terminar relación

Una mujer hizo un llamado desesperado en redes sociales para ser escuchada por las autoridades, toda vez que presuntamente es víctima de violencia de género por parte de su ex pareja en el estado de Coahuila.

Se trata de Evelyn, una mujer que mantuvo una relación de 10 años con su ex pareja identificado solamente como "J" por cuestiones legales.

Sin embargo, desde que terminó la relación asegura que tiene cuatro años siendo violentada verbal y físicamente por esta persona.

Debido a que denunció que las autoridades no le hacen caso, la mujer hizo el esfuerzo para colocar cámaras de seguridad en su domicilio para tener evidencia.

En una serie de videos compartidos en Facebook, su ex pareja se acerca al domicilio a bordo de una camioneta negra y lanza ladrillos contra su vehículo, en otra toma circula a gran velocidad y frena en seco frente a su domicilio para después alejarse.

Evelyn trabaja de enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Acuña y también denunció que en una ocasión su ex pareja intentó atropellar en el estacionamiento, después hizo un escrito que envió al sindicato, pero le dijeron que no podían hacer nada.

LA RELACIÓN

Como muchas otras parejas cuando comienza la relación, Evelyn se sentía afortunada de estar con un joven profesionista que también ejerce en una institución médica gubernamental en Acuña.

Después de 10 años de relación, Evelyn se enteró por mera casualidad tras acompañarlo a una cita médica, que tenía una enfermedad mental y fue diagnosticado con esquizofrenia. Situación que asegura deterioró la relación hasta que decidió terminarla.

Señaló que cuando inició la pandemia del Covid en México, tuvo que trasladarse a Torreón por un año para trabajar, situación que "J" presuntamente no aceptó y fue entonces que desarrolló psicosis y se volvió agresivo.

Evelyn dice que regresó para trabajar en Acuña y desde entonces ha padecido del acecho y violencia por parte de su expareja por lo que teme por su seguridad y la de su hijo.

DENUNCIAS

"Me siento sola y desprotegida, no sé qué hacer", expresó Evelyn en una publicación en Facebook al denunciar que las autoridades no le hacen caso.

El 7 de marzo acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, pero había un evento previo a la conmemoración por el "Día Internacional de la Mujer" y le indicaron que la atenderían cuando terminara el evento.

También ha pedido el apoyo de la policía cuando su ex pareja ha ido a su casa para gritarle cosas y asegura que siempre le dicen que no pueden hacer nada porque no lo encontraron en el acto y que ponga una denuncia.

