Muestran saltillenses su devoción al Santo Cristo de la Capilla

Miles de feligreses asisten a misas entre aglomeraciones y calor, rodeados de unos 200 puestos de comida y artículos junto a la Catedral

Martin y Gregorio son hermanos. Como cada año, llegaron muy temprano a la capilla del Santo Cristo, entre la multitud de personas que, como ellos, muestran su devoción al Santo Patrono de Saltillo.

Los dos fueron criados en el seno de una familia que le tiene fe al Santo Cristo, y su madre desde chicos los acostumbó a acudir cada 6 de agosto a orar y dar gracias por las bendiciones recibidas.

La llegada es difícil, el acceso a la capilla, una misión casi imposible por la cantidad de gente que acude en esta fecha.

“Es que venimos cada año aquí a la fiesta, a veces podemos entrar, a veces no, como ahorita que está lleno, pero nos sentamos aquí afuera y oímos la misa”, dice Martín viendo la multitud que se agolpa en la entrada del recinto.

Gregorio también llega con la intención de entrar a ver la imagen del Santo Cristo, que se encuentra en el altar principal de la capilla en estos días, y el resto del año está en una vitrina.

Gregorio está familiarizado con el color, el olor y el sonido de la Fiesta del Santo Cristo, pues fue parte de esa tradición criolla nacida de los tlaxcaltecas y la fe cristiana: los matlachines.

“Fui danzante siete años ahí de la colonia Ojo de Agua, y desde entonces no hemos dejado de venir aquí”, dice con orgullo Gregorio.

Como ellos, miles de feligreses acuden a las misas oficiadas de sol a sol, entre las aglomeraciones y el calor de la fe, aderezada por los cerca de 200 puestos de comida y artículos de todo tipo que se ofertan alrededor de la Catedral.