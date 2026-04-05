Muestra museo historia de la ganadería en Múzquiz

El museo consta de 14 pabellones donde se muestran artículos relacionados con la ganadería y la historia de las primeras haciendas

Ubicado en la Macroplaza de Múzquiz, el Museo de la Ganadería exhibe, desde 1917, cuando abrió sus puertas, la montura más grande del mundo, elaborada por talabarteros locales y que fue certificada por Récord Guinness.

Un recorrido por la historia ganadera

El museo consta de 14 pabellones donde se muestran artículos relacionados con la ganadería y la historia de las primeras haciendas y vaqueros del Presidio Santa Rosa, fundado alrededor de 1780.

Único en su tipo en Coahuila

Su encargado es José Leopoldo Elguézabal Santos, egresado de Southwest Texas Junior College de Uvalde y apasionado de los temas de la ganadería en la región. El museo es el único recinto en el estado dedicado a dar cuenta de la evolución de la producción ganadera de Coahuila.

“La idea es hacer un museo diferente que nos cuente la historia de Múzquiz, la historia de nuestros productores agrícolas y ganaderos”, señala Elguézabal Santos.

Orígenes de Múzquiz

Durante el recorrido, relata que la historia de Múzquiz se remonta a finales de 1600, cuando llegaron los Lipanes, apaches mexicanos dedicados a la caza del bisonte y el venado.

Después llegaron los grupos de pobladores españoles y algunos chichimecas, lo que empezó a mermar la caza, obligando a estos grupos poblacionales a empujar la producción de ganado para subsistir.

Colección y piezas históricas

La colección de este museo consta de 400 artículos, y cada uno cuenta su historia.

Está una sección dedicada a los hierros con los que se marcaba el ganado. El más antiguo de ellos data de 1756, y perteneció a un productor local de ganado, quien contaba con el permiso de los Reyes de España para marcar su ganado.

Hay otra sección dedicada a las monturas y los artesanos dedicados a la fabricación de las mismas.

Monturas en exhibición

En exhibición están varias de estas sillas de montar, como una Cheyenne Wyoming de 1865, una montura mexicana (charra) y una montura muzqueña, cuya producción inició en 1943.

Por supuesto, también está la montura más grande del mundo, de un estilo texano, cuyas dimensiones (3.18 m de alto, 1.31 m de ancho y 2.14 de largo), le valieron ser certificada como la más grande en el planeta por Guinness World Records.

Afluencia y próximos proyectos