Muerte de conocido tránsito municipal conmociona a saltillenses

La comunidad saltillense lamenta el fallecimiento de Francisco Javier Méndez Dávila, mejor conocido como “Elvis”, elemento de Tránsito Municipal que a lo largo de casi cuatro décadas de servicio se ganó el cariño y respeto de la ciudadanía. Con 65 años de edad y 37 de trayectoria en la corporación, “Elvis” fue ejemplo de alegría, compromiso y entrega al servicio público.

Durante su carrera, Méndez Dávila fue reconocido no solo por su trabajo, sino también por su carisma y amabilidad. En una ocasión, logró salvar vidas en un hecho que le valió un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado. En los últimos años se desempeñó como agente de tránsito, labor que realizaba con entusiasmo y buen humor, incluso amenizando sus jornadas con pasos de baile, lo que le dio el apodo que todos conocían y apreciaban.

Hace apenas unos días, el alcalde Javier Díaz González había destacado su trayectoria e iniciado el proceso para su jubilación. Sin embargo, diversas complicaciones de salud le arrebataron la vida antes de poder disfrutar de ese merecido descanso. Compañeros, amigos y ciudadanos recuerdan hoy a “Elvis” como un servidor público ejemplar, siempre dispuesto a ayudar y con una sonrisa que, aseguran, quedará grabada en la memoria de Saltillo.