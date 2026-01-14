Mueren cuatro adultos mayores por neumonía en temporada invernal

Autoridades de Salud en Coahuila reiteraron el llamado a extremar cuidados durante el frío, especialmente en adultos mayores, niñas y niños

Cuatro personas adultas mayores han fallecido en Coahuila a causa de neumonía en lo que va de la actual temporada invernal, confirmó el secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre, al reconocer un incremento en las enfermedades respiratorias asociado a las bajas temperaturas.

El funcionario detalló que, como ocurre cada año durante el invierno, se registra un aumento de entre 25 y 30 por ciento en los casos de infecciones respiratorias, tanto en consultas generales como en padecimientos más graves, principalmente entre población vulnerable como adultos mayores.

A pesar de este incremento, Aguirre aseguró que los hospitales del estado no se encuentran saturados y cuentan con capacidad suficiente para atender casos de neumonía y otras complicaciones respiratorias.

Señaló que, hasta el momento, el sistema de salud mantiene disponibilidad de espacios para hospitalización.

En cuanto a la atención médica, explicó que la mayoría de los pacientes con infecciones respiratorias evolucionan de manera favorable cuando reciben tratamiento oportuno, por lo que insistió en la importancia de acudir al médico ante los primeros síntomas y evitar la automedicación.

“El riesgo es que las enfermedades respiratorias se compliquen. La detección temprana y el tratamiento adecuado hacen la diferencia”, señaló el secretario de Salud.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a extremar cuidados durante el frío, especialmente en adultos mayores, niñas y niños, así como personas con enfermedades crónicas, ante la persistencia de temperaturas bajas en distintas regiones del estado.